Танцор и хореограф Евгений Кот, который стал судьей в новом сезоне "Україна має талант", показал, как проводит с супругой время.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является успешным отечественным хореографом и танцором. Звезда победил в "Танцях з зірками" с актрисой Ксенией Мишиной, а теперь вместе с ней судит проект "Україна має талант". На новых сторис в Инстаграм Евгений теперь показал, как проводит время с красоткой-женой.

На фото Евгений был в стильном пиджаке и туфлях. Звезда стоял рядом с супругой, которая надела желтое платье и туфли. Парочка улыбалась, позируя у кровати.

"Сегодня снимаем для глянца", - написано было под фото.

После этого Евгений уже снимал сторис, будучи на какой-то вечеринке.

А на еще одном сторис танцор показал, как супругой занимались в салоне. Наталия, так зовут жену Евгения, сердито сложила руки и смотрела на мужа.

Напомним, парень с редчайшим даром заставил Притулу и Ефросинину содрогнуться от ужаса

А еще Politeka писала, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант"

Также Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот с женой покинул Киев из-за проблем со здоровьем



