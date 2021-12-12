Танцор и хореограф Евгений Кот, который стал судьей в новом сезоне "Україна має талант", показал, как проводит с супругой время.
Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является успешным отечественным хореографом и танцором. Звезда победил в "Танцях з зірками" с актрисой Ксенией Мишиной, а теперь вместе с ней судит проект "Україна має талант". На новых сторис в Инстаграм Евгений теперь показал, как проводит время с красоткой-женой.
На фото Евгений был в стильном пиджаке и туфлях. Звезда стоял рядом с супругой, которая надела желтое платье и туфли. Парочка улыбалась, позируя у кровати.
"Сегодня снимаем для глянца", - написано было под фото.
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После этого Евгений уже снимал сторис, будучи на какой-то вечеринке.
А на еще одном сторис танцор показал, как супругой занимались в салоне. Наталия, так зовут жену Евгения, сердито сложила руки и смотрела на мужа.
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А еще Politeka писала, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант"
Также Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот с женой покинул Киев из-за проблем со здоровьем