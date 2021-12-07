Судьи "Україна має талант" оборвали выступления учителя физкультуры из Одессы. Сергей Притула раскритиковал участника и объяснил свой выбор.

Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Так, на этот раз на сцену шоу "Україна має талант" вышел учитель физкультуры из Одессы - Станислав Ильяшенко. В костюме моряка он решил продемонстрировать судьям вокальные способности, однако не смог этого сделать и получил от них три "нет".

"Я просто жду, когда Стас подойдет к нам и позабирает пакеты с бычками в томате", — сказал Сергей Притула участнику.

"Это была не взятка, а кусочек души из сердца Одессы", — поделился участник.

"Откровенно, мы не готовы слушать ваш вокал потому что у вас с ним есть хлопоты. Вашей коммуникабельности, вашей одесской душе мы, конечно, говорим - "да". Но если мы оцениваем номер, то тут без вариантов и без шансов", — высказался Сергей Притула.

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