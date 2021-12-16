Як пише Politeka.net, Катя Репяхова з Віктором Павликом вчора, 15 грудня, відсвяткували півріччя сина Михайла. А на нових сторіс блогерка показала, який подарунок отримав малюк.
На сторіс Репяхова демонструвала машину і номери, які подарували для малюка.
"Брат подарував машину Міші) і подивіться, які номери. І на коляску теж Сімейні номери", - написала Катя.
На відео можна побачити номери "ААА 10 аа", а також маленький дитячий автомобіль з логотипом"Мерседес".
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"Не, ну на коляску, це тема. Як же це причепити на коляску. Я думаю, на двосторонній скотч. Воно не йде на двосторонньому сточте?", - було чути розмову в ролику.
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