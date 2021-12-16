Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова с Виктором Павликом вчера, 15 декабря, отпраздновали полугодие сына Михаила. А на новых сторис блогерка показала, какой подарок получил малыш.

На сторис Репяхова демонстрировала машину и номера, которые подарили для малыша.

"Брат подарил машину Мише) И посмотрите, какие номера. И на коляску тоже семейные номера", - написала Катя.

На видео можно увидеть номера "ААА 10 АА", а также маленький детский автомобиль с логотипом "Мерседес".

"Не, ну на коляску, это тема. Как же это прицепить на коляску. Я думаю, на двухсторонний скотч. Оно не идет на двухстороннем сточте?", - был слышен разговор в ролике.

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