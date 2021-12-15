Четвертая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала поклонникам кадры с празднования мини-юбилея их сына.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram четвертая жена известного 55-летнего певца Виктора Павлика 27-летняя Екатерина Репяхова показала кадры с празднования мини-юбилея сына. Так, шесть месяцев назад Репяхова и Павлик стали родителями: у них родился мальчик, которого назвали Михаилом.

"Я мама 6 месяцев. Плачу от счастья", - сказала Екатерина.

Как видим, специально для празднования Павлик и Репяхова украсили комнату красивыми воздушными шарами и купили большую цифру 6. Также, певец подарил жене большой букет.

Репяхова с сыном на руках весело улыбалась в камеру, а мальчик смеялся и играл шариками.

Напомним, что Екатерина Репяхова – четвертая жена 55-летнего певца. В Павлика есть сын Александр и дочь Кристина от предыдущих браков. Заметим, что дети Павлика значительно старше его теперешней жены. Сыну Александру исполнилось 37 лет, а Кристине – 34.

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