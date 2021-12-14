Как передает Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова вышла замуж за артиста в 2020 году. В 2021 году она родила 55-летнему Виктору Павлику сына, которого назвали Михаил. Несмотря на большую разницу в возрасте, пара показывает гармоничные и счастливые отношения.

У себя в Инстаграм Репяхова подробно рассказывает о своей жизни, работе, материнстве и даже освещает скандал с бывшей женой Павлика. В свежей сторис девушка опубликовала архивное фото 2013 года, показав, как она выглядела до встречи с артистом. На тот момент ей было около 19-20 лет.

На фото блондинка позировала в смешной шапке вместе с подружками. Выглядела Репяхова очень молодо.

«Суббота. Дамочки. Кофе», - подписано архивное фото.

«Ты в этой шапке, лет на 15», - отметили в комментариях под фото.

Напомним, что Екатерина Репяхова заговорила о своем детстве: "Никогда не забуду, как мы с мамой...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова откровенно рассказала о важном событии в жизни Мишеньки: "Мамы поймут...".

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