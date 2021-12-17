Блогериня Даша Квітова, яка стала переможницею шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним, а потім за зіркового красеня вийшла заміж, показала, як проводить час з чоловіком.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова, яка перемогла на шоу" Холостяк", а потім вийшла заміж за головного героя проекту Микиту Добриніна, нещодавно народила сина, якого назвали лівому. Також красуня стала дуже популярною блогеркою в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На фото Даша залізла до чоловіка на руки і обіймала його. Парочка сиділа біля новорічної ялинки, яка вже була вбрана.

"Одна з кращих частин мене", - написала Даша Квіткова під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Леф фотографував?", "А хто вас зазвичай вдома фотографує?", "Дірка на рукаві?)) ", "Боже які ж ви Класні"," Каспер такий смішний на останньому фото"," домашні, затишні, прекрасні", " захоплююся вами, ви просто. Любові Вашій родині величезною і чистою".

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