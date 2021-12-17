Як пише Politeka.net, Даша Квіткова, яка перемогла на шоу" Холостяк", а потім вийшла заміж за головного героя проекту Микиту Добриніна, нещодавно народила сина, якого назвали лівому. Також красуня стала дуже популярною блогеркою в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На фото Даша залізла до чоловіка на руки і обіймала його. Парочка сиділа біля новорічної ялинки, яка вже була вбрана.
"Одна з кращих частин мене", - написала Даша Квіткова під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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