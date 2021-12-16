Як пише Politeka.net, "Дизель шоу" - це популярний український проект, продюсером якого є Єгор Крутоголов. У проекту є свій сторінка в Instagram і в цей раз там з'явилися стильні образи деяких акторів студії.

На нових фото можна побачити Вікторію Булітко та Євгена Гашенка, Яну Глущенко та Євгена Крутоголова, а також двох малюків. Замикає "карусель" в пості Вікторія, яку сфотографували в стрибку. Всі вони були в футболка і кепках з логотипом "дизелів".

"Вже знаєте, чим заповнити місце під ялинкою? Так-так, ми натякаємо на новорічні подарунки для близьких. Пора про це активно задуматися, адже до свят залишилося всього-нічого. "Дизель Шоу " любить вас", - було написано під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"На третьому фото Настя і Потап", "які всі красиві, люблю вас", "ви молодці".

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