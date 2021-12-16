Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха є популярною українською співачкою та колишньою солісткою гурту "НеАнгели". Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Віка з'явилася в сукні з ефектним вирізом. Як можна зрозуміти, співачка такий образ вибрала для походу на шоу "Хто зверху?". На одному з фото Сміюха була з телеведучим Сергієм Притулою.
"У житті завжди має бути місце для беззлобно-глузливого ставлення до чого-небудь!
О 19: 00 на" Новому каналі" відбудеться ігрова програма, і у Вас є можливість відволіктися від своїх гаджетів, і насолоджуватися", - написала Смеюха.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарна Вікуля", "Красуня", " Боже!!!! Яка красива. Стройняшечка! Чудова"," обожнюю тебе", " всі класні. Постараюся подивитися", "кішечка", "ідеальна просто", "краща, бомбезна, неповторна".
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