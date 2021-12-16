Известная певица, экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха, которой надоело быть в тени своей бывшей коллеги, начала сольную карьеру и даже представила первую сольную песню.

Виктория Смеюха, которая теперь стала сольной певицей, решила поделиться в Инстаграм интересным кадром из своего отпуска и порадовала поклонников. Также звезда рассказала о своем успехе после выхода композиции.

«Огромное Вам спасибо за теплые, нежные и искренние поздравления. 🙏🏼😍❤️ Не зря великий философ Соломон говорил: «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его».🪶 Находясь в Киеве, погода за окном вгоняла в тоску и мне пришло решение сменить обстановку. 🌍

Неаполь — давно была духовной мечтой, страной, в которой я еще не была, но посетив понимаю, что тут время течет иначе. Город, где я смогу выдохнуть и замедлиться. 🍕 🍝 🇮🇹» - говорит Виктория.

Фанаты поддержали: «Хорошего отдыха!!!❤️ После плодотворной работы!!!❤; Вы неотразимая красавица🌹; Прекрасно выглядите Виктория 🔥; Хорошего отдыха Вы этого заслуживаете😍пусть говорят что хотят❤; Красавица наша!!; Колдунья».

Мы писали, Виктория Смеюха после распада группы не стала сидеть на месте и решила выступать сольно. Недавно она уже выпустила первый трек, а также рассказала о планах на будущих. Также Виктория поделилась интересными образами, в которых блистала на съемках.

Напомним, что Смеюха забыла о смущение в полупрозрачном золотом платье: "Будут кайфовать".

Как сообщала Politeka, Смеюха после скандала с Каминской засветилась с Билык: "С потрясающей моей музой".

Также Politeka писала, что Смеюха нарвалась на Лесю Никитюк: "Отдала!".