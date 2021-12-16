Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха является популярной украинской певицей и бывшей солисткой группы "НеАнгелы". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Вика появилась в платье с эффектным вырезом. Как можно понять, певица такой образ выбрала для похода на шоу "Хто зверху?". На одном из фото Смеюха была с телеведущим Сергеем Притулой.
"В жизни всегда должно быть место для беззлобно-насмешливого отношения к чему-либо!
В 19:00 на "Новом канале" состоится игровая программа, и у Вас есть возможность отвлечься от своих гаджетов, и наслаждаться", - написала Смеюха.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Шикарная Викуля", "Красотка", "Боже!!!! Какая красивая. Стройняшечка! Великолепная", "Обожаю тебя", "Все классные. Постараюсь посмотреть", "Кошечка", "Идеальная просто", "Лучшая, бомбезная, неповторимая".
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