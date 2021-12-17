Як пише Politeka.net, після участі в "Холостяку" Михайло Заливако став частим гостем різних телепроектів. Разом зі своєю коханою Ганною Богдан він виступав на "Танцях з зірками". Тепер же разом з Григорієм Решетником прийшов підкорювати шоу "Хто зверху?".
Михайло підловив Решітника у гримерці, коли той переодягався в смішний костюм для одного з конкурсів шоу. Телеведучий засвітився в обтягуючому скафандрі червоного кольору, який виглядав дуже смішно.
Сам Заливако позував у такому ж костюмі, але це не завадило йому посміятися над старим другом.
"Григорій! Наві, ти наступний!",- підписав відео Заливако.
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Пізніше він показав, що команда хлопців конкурувала з дівчатами, серед яких була зірка «Холостячки» Ксенія Мішина, а також співачка, екс-солістка «НеАнгелів» Вікторія Смеюха.
Нагадаємо, що Михайло Заливако розповів про відпочинок в Мексиці: "Дивні емоції".
Раніше Politeka писала, що Заливако насмішив безглуздим виглядом з Решетником і Притулою:"можна на все забити".
А ще Politeka повідомляла, що Заливако і Анна Богдан вразили романтичним виглядом: "Диво".