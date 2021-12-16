Успішний бізнесмен Михайло Заливако знявся в проекті "Холостяк-11", після чого його обличчя стало впізнаваним у всій Україні, пише Politeka.net.

Зараз колишній "холостяк" не тільки будує кар'єру, будує стосунки з переможницею шоу Анною Богдан, але також нерідко буває гостем на тому чи іншому телевізійному проекті.

Михайло Заливако, Холостяк 11

Зокрема, цього разу Михайло Заливако побував на шоу "Хто Зверху", про що повідомив у своєму Instagram. Бізнесмен разом з телеведучими Григорієм Решетником, Сергієм Притулою і музикантом Іваном Navi здивували безглуздим виглядом - всі вони наділи головні убори у вигляді молотків, і натягнули на себе червоний латекс.

"#Мужики!!!

І ось же він! Нарешті😂 сьогодні о 19:00 "ХТО ЗВЕРХУ?"",- написав автор поста.

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За три години публікація зібрала близько 3000 лайків і багато коментарів.

"Оххх... які🔥 😍", "Міша, ти молоток🤟 🤟 🤟 🤣", " в такому костюмі можна на все забити😂 😂", " ОООО, обов'язково подивлюся. Вся прям в передчутті😍 🔥 👏", " хто це придумує?))) 🤣 🤣 🤣 ",- написали користувачі Мережі.

Раніше Politeka писала, що "Холостяк" Заливако і Анна Богдан здивували появою на шоу "Україна має талант"

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако і Анна Богдан надихнули романтичним видом біля річки

A ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако чесно заговорив про Відпочинок з Богдан в Мексиці