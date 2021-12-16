Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако вирішив знову прийти на телебачення, де засвітився в безглуздому вбранні разом з Григорієм Решетником та іншими зірками.

Успішний бізнесмен Михайло Заливако знявся в проекті "Холостяк-11", після чого його обличчя стало впізнаваним у всій Україні, пише Politeka.net.

Зараз колишній "холостяк" не тільки будує кар'єру, будує стосунки з переможницею шоу Анною Богдан, але також нерідко буває гостем на тому чи іншому телевізійному проекті.

Зокрема, цього разу Михайло Заливако побував на шоу "Хто Зверху", про що повідомив у своєму Instagram. Бізнесмен разом з телеведучими Григорієм Решетником, Сергієм Притулою і музикантом Іваном Navi здивували безглуздим виглядом - всі вони наділи головні убори у вигляді молотків, і натягнули на себе червоний латекс.

"#Мужики!!!

І ось же він! Нарешті😂 сьогодні о 19:00 "ХТО ЗВЕРХУ?"",- написав автор поста.

За три години публікація зібрала близько 3000 лайків і багато коментарів.

"Оххх... які🔥 😍", "Міша, ти молоток🤟 🤟 🤟 🤣", " в такому костюмі можна на все забити😂 😂", " ОООО, обов'язково подивлюся. Вся прям в передчутті😍 🔥 👏", " хто це придумує?))) 🤣 🤣 🤣 ",- написали користувачі Мережі.

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