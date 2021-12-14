Як передає Politeka.net, Михайло Заливако опублікував романтичний кадр у себе в Instagram. Він анонсував конкурс, який вони з Богдан організували для дітей на честь новорічних свят. В рамках конкурсу парочка роздасть сім подарунків.
У коментарях зірковим блогерам залишили масу приємних слів.
"Ну просто диво", "Які ви хороші", "Дуже гарно", "спасибі за можливість вірити в чудеса", "ви дуже красива пара", "неймовірна пара", "Ви такі добрі", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Михайло Заливако після участі в проекті став дуже активно вести свій Instagram. У цьому йому допомагає його кохана, яка і до цього була знаменита в мережі. Парочка постійно ділиться з шанувальниками яскравими фото і розповідає подробиці з особистого життя. Також Заливако з Богдан багато подорожують, що дуже зближує їх.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Масштабний збій в роботі "Дія", названа причина і що робити: "Всі документи пропали"
Потяг розчавив легковик з людьми, кадри трагедії на Прикарпатті: "Будьте обережні..."
У Сніговій Королеві на "Масці" дізналися відому співачку: "Це точно Кароль"
Не стало легендарної актриси-красуні, сумує весь світ кіно: "Ніколи не могла відмовити в допомозі"
Нагадаємо, що Анна Богдан у мініатюрній сукні показала, чим підкорила "Холостяка".
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан вразила видом на курорті в рожевому купальнику.
Також Politeka писала, що Анна Богдан пішла в рознос в Мексиці: кадри веселощів.