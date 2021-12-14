Як передає Politeka.net, Михайло Заливако опублікував романтичний кадр у себе в Instagram. Він анонсував конкурс, який вони з Богдан організували для дітей на честь новорічних свят. В рамках конкурсу парочка роздасть сім подарунків.

У коментарях зірковим блогерам залишили масу приємних слів.

"Ну просто диво", "Які ви хороші", "Дуже гарно", "спасибі за можливість вірити в чудеса", "ви дуже красива пара", "неймовірна пара", "Ви такі добрі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Михайло Заливако після участі в проекті став дуже активно вести свій Instagram. У цьому йому допомагає його кохана, яка і до цього була знаменита в мережі. Парочка постійно ділиться з шанувальниками яскравими фото і розповідає подробиці з особистого життя. Також Заливако з Богдан багато подорожують, що дуже зближує їх.

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