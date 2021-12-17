Как пишет Politeka.net, после участия в «Холостяке» Михаил Заливако стал частым гостем различных телепроектов. Вместе со своей возлюбленной Анной Богдан он выступал на «Танцах со звездами». Теперь же вместе с Григорием Решетником пришел покорять шоу «Хто зверху?».

Михаил подловил Решетника в гримерке, когда тот переодевался в смешной костюм для одного из конкурсов шоу. Телеведущий засветился в обтягивающем скафандре красного цвета, который выглядел очень смешно.

Сам Заливако позировал в таком же костюме, но это не помешало ему посмеяться над старым другом.

«Григорий! Нави, ты следующий!», - подписал видео Заливако.

Позже он показал, что команда парней сражалась с девчонками, среди которых была звезда «Холостячки» Ксения Мишина, а также певица, экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха.

Напомним, что Михаил Заливако рассказал об отдыхе в Мексике: «Странные эмоции».

Ранее Politeka писала, что Заливако насмешил нелепым видом с Решетником и Притулой: "Можно на все забить".

А еще Politeka сообщала, что Заливако и Анна Богдан впечатлили романтичным видом: «Чудо».