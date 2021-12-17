Так, 22-річна "Міс Україна 2021" Яремчук зробила свіжий пост у своєму Instagram, в якому виплеснула емоції з приводу скасування фінальної церемонії конкурсу в Пуерто-Ріко, передає Politeka.net.
Міністерство охорони здоров'я Пуерто-Ріко підтвердило, що на конкурсі краси у кількох учасниць - позитивні тести на COVID-19. Більш того, нібито коронавірус виявили й у 17-ти осіб з технічного персоналу.
За шість годин до початку заходу організатори прийняли рішення перенести фінал "Міс світу 2021". Церемонія повинна відбутися протягом 90 днів. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.
Медики порадили учасницям негайно перейти в режим карантину. Надалі вони здадуть додаткові тести і будуть спостерігатися у лікарів. Дівчата та їхні помічники зможуть повернутися в свої країни лише тоді, коли медики вважатимуть це безпечним.
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"Міс Україна 2021" Яремчук висловилася з цього приводу у своєму мікроблозі: "був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована і засмучена, адже багато часу, сил і енергії було віддано на підготовку😭 💛 💙".
Українці підтримали дівчину теплими словами:
"Все Буде Добре ❤️🙏"
"Найголовніше, щоб Ви були здорові🌹 🌹 🌹"
"Я за тебе тримала кулачки. Усе буде гаразд. Ти супер.😍😍😍Батьківщина. Умань"
"Вони побоялися, що ти виграєш і перенесли! Тому що краще тебе там немає :)"
"Дуже шкода, що так вийшло. Розумію, що ви відчуваєте😑"
"Гаразд би на 5 днів перенести, але так 👎 ганьба"
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