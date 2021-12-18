Відомий український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав інтер’єр свого розкішного двоповерхового будинку за Кивєвом.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 39-річний український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як виглядає його розкішний будинок під Києвом, де він живе з сином Леоном та дружиною Ліліаною.

Так, ремонт у двоповерховому будинку зроблений у стилі лофт. У будинку Влада та Ліліани Ям облаштована кухня-їдальня із красивим дерев’яним столом, за яким стоїть сірий диван та великий телевізор. Біля телевізора у кутку є невеличний камін. Сам Яма переконаний, що камін і телевізор обов'язково мають бути в будинку. На підлозі постелений ламінат у світлих тонах.

Нагадаємо, що нещодавно Влад Яма піддався на прохання сина та дружини й вони завели собаку, тому біля дивану стояла красива темно-сіра лежанка для домашнього улюбленця.

Стеля у будинку хореографа зроблена з дерева, а над столом висять стильні чорні світильники.

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