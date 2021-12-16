Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів, як побалував себе напередодні новорічних свят, купивши собі незвичайний подарунок.

Як пише Politeka.net, в Instagram Влад Яма похвалився обновкою, яка вже встигла зайняти місце в його будинку.

"Як Ви знаєте, я обожнюю подорожувати, відкривати для себе нові країни, планувати захоплюючі маршрути, знайомитися з новими культурами. І тому, коли побачив у знайомих дерев'яну карту світу, зрозумів — вона повинна бути у мене вдома. Я уявляю, як я буду відзначати на ній всі відвідані країни. Ну просто маст-хев для мандрівника", - зазначив Яма.

Відзначимо, що Влад Яма дуже любить подорожувати зі своєю сім'єю. Зіркова парочка не раз їздила до США, а також відпочивала в теплих екзотичних країнах. Також Влад і Лілія часто подорожують Україною, використовуючи рідкісні вікна в напруженому робочому графіку телезірки. Додамо, що в подорожах Влад Яма завжди влаштовує стильні фотосесії.

Нагадаємо, що Влад Яма показав обличчя після операції: "до хірурга...".

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