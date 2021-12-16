Як пише Politeka.net, в Instagram Влад Яма похвалився обновкою, яка вже встигла зайняти місце в його будинку.
"Як Ви знаєте, я обожнюю подорожувати, відкривати для себе нові країни, планувати захоплюючі маршрути, знайомитися з новими культурами. І тому, коли побачив у знайомих дерев'яну карту світу, зрозумів — вона повинна бути у мене вдома. Я уявляю, як я буду відзначати на ній всі відвідані країни. Ну просто маст-хев для мандрівника", - зазначив Яма.
Відзначимо, що Влад Яма дуже любить подорожувати зі своєю сім'єю. Зіркова парочка не раз їздила до США, а також відпочивала в теплих екзотичних країнах. Також Влад і Лілія часто подорожують Україною, використовуючи рідкісні вікна в напруженому робочому графіку телезірки. Додамо, що в подорожах Влад Яма завжди влаштовує стильні фотосесії.
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Нагадаємо, що Влад Яма показав обличчя після операції: "до хірурга...".
Раніше Politeka писала, що дружина Влада Ями показала їх нового члена сім'ї:"серйозне рішення".
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з дружиною і сином викликали захват в мережі: «Райдужна сімейка!».