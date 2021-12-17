Як пише Politeka.net, 39-річний український танцівник та хореограф, а також незмінний суддя популярного шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться із шанувальниками фотографіями та відео у своєму Instagram. Цього разу Яма вирішив показати шанувальникам, як він змінився.
Так, хореограф опублікував відео у стилі Boomerang та показав, як виглядає зараз. На ролику Влад Яма був у стильному сірому костюмі із червоною хустинкою у нагрудній кишені. Хореограф весело підморгував у камеру.
Далі Влад Яма показав, як виглядав в юності. У нього було густе волосся та майже суцільна брова.
"З конкурсу краси", - підписав фото Влад Яма.
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Нагадаємо, що нещодавно Владу Ямі зробили операцію у стоматолога. Деякий час хореограф не показував обличчя у соціальних мережах через набряк. Як бачимо, зараз вже усе добре.
Рaніше Politeka писала, що дружина Влада Ями показала їх нового члена сім'ї і поділилася одкровенням: "Cерйозне рішення, але ми раді".
Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма після операції звернувся до своїх шанувальників: "Засмучують...".
А ще Politeka повідомляла Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною і сином викликали захват в мережі яскравими нарядами: "Райдужна сімейка!".