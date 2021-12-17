Відразу дві жінки, які не знайомі одна з одною, заявили, що Кріс Нот їх домагався, в різний час і при різних обставинах. Про це йдеться в новій статті The Hollywood Reporter.

Перший інцидент нібито стався в Лос-Анджелесі в 2004 році з актрисою Зої Лістер Джонс. На той час їй було 22 роки, вона знімалася в "Законі і порядку", а також працювала в клубі в Нью-Йорку, який належав Крісу Ноту.

За словами Джонс, зірка "Сексу у великому місті" запросив її якось в будівлю в Західному Голлівуді, де у нього була квартира і можна було купатися в басейні. Нот нібито поцілував її, потім притягнув до себе і підвів до ліжка, зняв з неї шорти і плавки та почав насильницькі дії.

Після виходу гучної статті Джонс зробила пост у своєму Instagram.

"Мій досвід не такий великий у порівнянні з нападами, якими ділилися раніше. Але боротьба з насильством - це тягар, який доводиться нести всім жінкам", - написала вона, додавши в кінці красномовну фразу "Ф*к Містер БІГ".

Друга жертва Кріса Нота, 31-річна Лілі (прізвище дівчина приховала), розповіла про епізод, який нібито стався в 2015 році, коли вона працювала офіціанткою в нічному клубі актора.

За її словами, зірка "Сексу у великому иісті" запросив її на вечерю, яку вони продовжили в його квартирі. Актор її домагався, будучи на той час одруженим на Тарі Вілсон.

Після публікації скандальної статті Кріс Нот зробив офіційну заяву, передає видання Just Jared. За його словами, звинувачення проти нього помилкові - з дівчатами все відбувалося за обопільною згодою.

"Ні завжди означає "Ні" - це риса, яку я не переступав", - заявив актор, додавши, що не розуміє, чому зараз "спливли ці історії".

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