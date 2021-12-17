Сразу две женщины, которые не знакомы друг с другом, заявили, что Крис Нот их домогался, в разное время и при разных обстоятельствах. Об этом говорится в новой статье The Hollywood Reporter.

Первый инцидент якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году с актрисой Зои Листер Джонс. На то время ей было 22 года, она снималась в "Законе и порядке", а также работала в клубе в Нью-Йорке, который принадлежал Крису Ноту.

По словам Джонс, звезда "Секса в большом городе" пригласил ее как-то в здание в Западном Голливуде, где у него была квартира и можно было купаться в бассейне. Нот якобы поцеловал ее, затем притянул к себе и подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и начал насильственные действия.

После выхода громкой статьи Джонс сделала нашумевший пост в своем Инстаграм.

"Мой опыт не так велик в сравнении с нападениями, которыми делились ранее. Но борьба с насилием – это бремя, которое приходится нести всем женщинам", - написала она, добавив в конце красноречивую фразу "Ф*к Мистер Биг".

Вторая жертва Криса Нота, 31-летняя Лили (фамилию девушка скрыла), рассказала об эпизоде, который якобы произошел в 2015 году, когда она работала официанткой в ночном клубе актера.

По ее словам, звезда "Секса в большом городе" пригласил ее на ужин, который они продолжили в его квартире. Актер ее домогался, будучи на то время женатым на Таре Уилсон.

После публикации скандальной статьи Крис Нот сделал официальное заявление, передает издание Just Jared. По его словам, обвиниения против него ложные - с девушками все происходило по обоюдному согласию.

"Нет всегда значит "нет" — это черта, которую я не переступал", - заявил актер, добавив, что не понимает, почему сейчас "всплыли эти истории".

Напомним, мистер Биг из "Секс в большом городе" признался, как отнесся к сюжетному повороту со своим персонажем: "Все иначе"

Как сообщала Politeka, Мистер Биг из "Секс в большом городе" записал эмоциональное послание к украинской певице: "Привет, крошка"

Также Politeka писала, скандал с домогательствами украинского актера Талашко, заговорила еще одна жертва: "Приятно, что его кто-то накажет"