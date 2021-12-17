Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий Григорій Решетник опублікував світлину, де позував разом із героїнями перших двох сезонів шоу "Холостячка" Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч і заговорив про третій сезон шоу.
"От стою я з двома головними Холостячками країни і розумію, що час готуватися до 3-го сезону 💃🏻
Тому прошу відповісти - чи чекаєте ви новий сезон і хто має бути наступною Холостячкою??", - написав Григорій Решетник.
У коментарях шанувальники написали свою думку про доцільність третього сезону та про головну героїню. Більшість у ролі третьої "Холостячки" хоче бачити відому телеведучу Лесю Нікітюк, але були й такі, хто писав за Тіну Кароль та Дашу Астафьєву.
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" Леся Нікітюк❤️", " Леся Нікітюк", " Леся❤", " Цікаво було б побачити Анну Оліцьку", " Леся Нікітюк😍🔥", " Тіна Кароль", " Це має бути цікава, харизматична особистість. Із захопленням дивилася 1 сезон і зовсім не дивилася 2. Героїня не моя фаворитка! Нікого не хочу ображати. Висловила свої уподобання і все!", " Даша Астафьева🔥🔥❤️", " Чекаю 😍 Нікітюк або Астафьева", " Тіну Кароль вже час давно відправити на холостячку, а то засиділася 😂", "Леську давайте) хоч поржем від душі)))", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що "Холостяк" Заливако підловив у гримерці Решетника в обтягуючому скафандрі: смішні кадри.
Нагадаємо, що Злата Огнєвіч полонила видом в ефектному міні, розвалившись на ліжку: "Шикарні ніжки".
А ще Politeka повідомляла, що Огнєвіч здивувала новими одкровеннями після "Холостячки", в Мережі киплять обговорення: "Макс і Злата разом?".