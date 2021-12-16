Колишній учасник шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич, бізнесмен Максим Тарапата, поміркував, коли можуть виникнути почуття і звернувся до українців.

Бізнесмен Максим Тарапата опинився в трійці на шоу "Холостячка-2" , і став фаворитом маси українок, пише Politeka.net. Учасник проекту першим зізнався Златі Огневич в любові, намагався її здивувати і показував турботу.

У новому пості бізнесмен поміркував про появу почуттів і контакту між людьми.

"Ось сиджу і думаю: чому з одними якось моментально виникає контакт, а з іншими - просто без шансів?... З третіми ж з точки "недовіра" або "байдужість" якось плавно, але впевнено відносини перетікають в повагу, дружбу або навіть любов!", - написав Максим Тарапата.

За словами бізнесмена, іноді внутрішні відчуття підводять, але суперечки і збіг точок зору, а потім події і обставини можуть стати "клеєм" між людьми.

"У моєму оточенні люди абсолютно різні. Вони ж і роблять мої погляди ширше і різноманітніше! За що їм окреме спасибі!



Цікаво, якби вони всі опинилися за одним столом, про що б вони говорили?😂 ",- звернувся до українців в кінці з питанням Максим Тарапата.

Пост швидко зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

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