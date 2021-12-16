Бізнесмен Максим Тарапата опинився в трійці на шоу "Холостячка-2" , і став фаворитом маси українок, пише Politeka.net. Учасник проекту першим зізнався Златі Огневич в любові, намагався її здивувати і показував турботу.
У новому пості бізнесмен поміркував про появу почуттів і контакту між людьми.
"Ось сиджу і думаю: чому з одними якось моментально виникає контакт, а з іншими - просто без шансів?... З третіми ж з точки "недовіра" або "байдужість" якось плавно, але впевнено відносини перетікають в повагу, дружбу або навіть любов!", - написав Максим Тарапата.
За словами бізнесмена, іноді внутрішні відчуття підводять, але суперечки і збіг точок зору, а потім події і обставини можуть стати "клеєм" між людьми.
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"У моєму оточенні люди абсолютно різні. Вони ж і роблять мої погляди ширше і різноманітніше! За що їм окреме спасибі!
Цікаво, якби вони всі опинилися за одним столом, про що б вони говорили?😂 ",- звернувся до українців в кінці з питанням Максим Тарапата.
Пост швидко зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
Нагадаємо, Тарапата чесно відповів, чому Огневич його не вибрала
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич після розставання з Андрієм розкрила, що у неї з Максимом
Також Politeka повідомляла, що на сім'ю екс-учасника "Холостячки" тарапати посипалися образи