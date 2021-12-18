Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним канадським і українським ресторатором, а також зіркою шоу "Майстер Шеф". Також знаменитість веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Ектор був у костюмі трійці. Зірка вирішив похвалитися, що його запросили на премію "Гордість Тернополя".
"Мене запросили на гордість Тернополя",-написав Хіменес-Браво.
Після цього Ектор стояв біля фотозони разом з дівчиною.
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"Дуже крута атмосфера! Я дуже радий бути присутнім на цій премії", - написав зірка.
На наступному сторіс Ектор знімав себе крупним планом і показував жест, що потрібно "тихіше".
"Одним словом кайф", - підписав сторіс ресторатор.
А на ще одному сторіс Ектора зняли, коли він виступав на сцені і розповідав про Україну.
"Зловили, поки говорив про Україну",-написав Хіменес-Браво.
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