Ектор Хіменес-Браво, який є суддею "Майстер Шеф", показав себе в стильному костюмі і поділився подією.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним канадським і українським ресторатором, а також зіркою шоу "Майстер Шеф". Також знаменитість веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Ектор був у костюмі трійці. Зірка вирішив похвалитися, що його запросили на премію "Гордість Тернополя".

"Мене запросили на гордість Тернополя",-написав Хіменес-Браво.

Після цього Ектор стояв біля фотозони разом з дівчиною.

"Дуже крута атмосфера! Я дуже радий бути присутнім на цій премії", - написав зірка.

На наступному сторіс Ектор знімав себе крупним планом і показував жест, що потрібно "тихіше".

"Одним словом кайф", - підписав сторіс ресторатор.

А на ще одному сторіс Ектора зняли, коли він виступав на сцені і розповідав про Україну.

"Зловили, поки говорив про Україну",-написав Хіменес-Браво.

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