Відомий актор Артур Логай, який став переможцем шоу "Танці з зірками", розповів Славі Дьоміну про сім'ю та видав правду про друге заміжжя своєї мами.

Як пише Politeka.net, актор Артур Логай, який прослався завдяки реаліті-шоу "Київ вдень та вночі" та серіалу "Моя улюблена Страшко", а цього року разом із Анною Кареліною виграв проєкт "Танці з зірками", розповів Славі Дьоміну про свою сім’ю у програмі "Слава+".

Так, Слава Дьомін запитав у Артура, чи правда те, що його мама вийшла заміж за хрещеного батька його сина. На що Логай сильно розсміявся, але все ж сказав, що це дійсно так.

"Спочатку мама вийшла заміж за Андрія, 11 років тому, а вже потім він став хрещеним батьком", - пояснив Логай.

Нагадаємо, що батьки Артура Логая розлучилися, коли йому не було ще і трьох років. За 25 років їм так і не вдалося налагодити стосунків й вони лише декілька разів спілкувалися за цей час. Ба більше, актор навіть носить прізвище мами.

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