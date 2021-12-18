Как пишет Politeka.net, актер Артур Логай, который прославился благодаря реалити-шоу "Киев днем и ночью" и сериалу "Моя любимая Страшко", а в этом году вместе с Анной Карелиной выиграл проект "Танці з зірками", рассказал Славе Демину о своей семье в программе "Слава+".

Так, Слава Демин спросил у Артура правда ли то, что его мама вышла замуж за крестного отца его сына. На что Логай сильно рассмеялся, но все же сказал, что это действительно так.

"Сначала мама вышла замуж за Андрея, 11 лет назад, а уже потом он стал крестным отцом", - пояснил Логай.

Напомним, что родители Артура Логая расстались, когда ему не было еще и трех лет. За 25 лет им так и не удалось наладить отношений и они лишь несколько раз общались за это время. Более того, актер даже носит фамилию мамы.

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