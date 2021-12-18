Відносини SLAVIA і Дзідзьо тривали близько двадцяти років, поки в цьому році пара не оголосила про розлучення. Обидва тривалий час не називали точну причину розриву, але при цьому намагалися шанобливо відгукуватися один про одного, даючи інтерв'ю і виступаючи на телеканалах, передає Politeka.net.

Холоста SLAVIA, судячи з усього, знову знаходиться в активному пошуку. У своєму новому пості в Instagram зірка перерахувала місця, де з нею можна познайомитися в Києві. Зокрема, Ярослава згадала копію паризької Тріумфальної арки на Великій Васильківській, 139, а також скульптуру "Єднання" на Дніпровській набережній, 2б. В цих місцях екс-дружина Дзідьо любить гуляти і наповнюватися енергією.

Користувачі з ентузіазмом коментують пост співачки. Один з меседжів зачепив SLAVIA, що їй захотілося відповісти.

"Така лялька, що тому Михайлу треба було???🙄 🤔 🙄", - написав підписник.

"Ми б і досі могли бути разом, але я почала (точніше, продовжила) кар'єру, і не шкодую. Тепер я щаслива, і хочу бачити щасливим Мішу🙏🤍", - розговорилася Ярослава.

"Така чудова❤️така наша, обожнюємо Вас, Славія❤️"; "про Тріумфальну арку не знав і не бачив🔥 🔥 🔥"; "дуже сподіваюся, що коли-небудь обставини складуться таким чином і ми зустрінемося 🤩, а поки...🥺🤷🏻‍♀️"; "Так, але все до заміжніх чіпляється Мишко. І співає щасливі люди. Коротше, забути, як перший справжній життєвий досвід. Ви молоді. Ну його нафіг, до заміжніх тіток. Лицемір той Мишко", - приєдналися до обговорення інші.

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