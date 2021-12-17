Відомий танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський поділився із шанувальниками фотографією зі своїм 4-річним сином.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 41-річний українсько-американський танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський поділився світлиною зі своїм 4-річним сином Шай-Олександром, якого виховує у шлюбі із австралійською танцівницею Петою Маргатройд.

Фото було зроблене у штаті Техас в США.

У коментарях шанувальники написали багато компліментів хлопчику та Чмерковському.

"Народжуйте більше дітей! Гарний син!!❤️❤️", "Такий милий хлопчик.❤❤", "Надто мило, як Шай імітує позицію тата!! 😍", "Так добре поводився...в ситуаціях, які можуть бути нудними для 4-річної дитини. Ти такий благословенний! 😍", "Такі класні 😍", "❤️ татовий помічник😍😍", "Твій прекрасний хлопчик!! 👏❤️", "Такий милий хлопець 🤗 дуже схожий на вашого брата (ген Чмерковських 💪)", - написали у мережі.

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Нагадаємо, що Чмерковський змусив усіх ахнути, показавши, як прикрасив ялинку з сином і красунею-дружиною: "Серце переповнене".

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