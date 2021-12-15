Відомий хореограф Макс Чмерковський розповів про труднощі і злидні, які пережила його сім'я після переїзду в США.

Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф Макс Чмерковський, який був суддею минулого сезону "Танців з зірками", розповів, що його сім'я пережила важкі часи після переїзду в Америку 25 років тому. У програмі "Зірковий шлях" артист поділився, що у нього був шок, коли в 14 років його життя так кардинально змінилося.

"Я раптом опинився в іншій країні і без знання мови", - каже Макс. Він також згадав, що вже через тиждень після переїзду мама відправила їх з братом в танцювальну студію.

"Над нами сміялися, мовляв, ви вже, навіть не маючи гроші, неправильно ними розпоряджаєтеся. У нас не вірили", - згадує Чмерковський і додає, що рука об руку разом з братом почали танцювати.

З підліткових років майбутньому зоряному хореографу довелося багато працювати, щоб допомогти родині встати на ноги. Грошей у сім'ї не було, вони отримували соціальну допомогу. Тоді Макс вирішив, що зробить все для того, щоб вибратися з цієї убогості.

І треба сказати, що йому це вдалося. Чмерковський з підліткових років не тільки працював, але і багато танцював, брав участь в чемпіонатах з латиноамериканських танців і отримував найвищі нагороди. Там на танцювальних конкурсах хлопця і помітили відомі американські продюсери і взяли його в американські "Танці зі заїздами". Після цього Чмерковський став справжньою суперзіркою.

Нагадаємо, Макс Чмерковський розкрив подробиці збройного пограбування посеред дня: "Підійшли і приставили до голови...".

Як повідомляла Politeka, Чмерковський з бабусею і молодшим братом натякнув, що йому пора на "Голос країни": "Це в крові".

Також Politeka писала, що Нікітюк, притулившись до Чмерковського, довідалася за кого він голосував у фіналі: "Це було круто".