Известный танцор и судья шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский поделился с поклонниками фотографией со своим 4-летним сыном.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram 41-летний украинско-американский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский поделился фотографией со своим 4-летним сыном Шай-Александром, которого воспитывает в браке с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд.

Фото было сделано в штате Техас в США.

В комментариях поклонники написали много комплиментов мальчику и Чмерковскому.

"Рожайте больше детей! Хороший сын!!❤️❤️", "Такой милый мальчик.❤❤", "Слишком мило, как Шай имитирует позицию папы!! 😍 ", "Так хорошо себя вел...в ситуациях, которые могут быть скучными для 4-летнего ребенка. Ты такой благословенный! 😍 ", "Такие классные 😍 ", " ❤️ Папин помощник 😍😍 ", "Твой прекрасный мальчик!! 👏❤️", "Такой милый парень очень похож на вашего брата (ген Чмерковских 💪 )", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Над нами смеялись": Чмерковский рассказал, как вылез из нищеты и выживал далеко от Украины.

Напомним, что Чмерковский заставил всех ахнуть, показав, как украсил елку с сыном и красавицей-женой: "Сердце переполнено".

А еще Politeka сообщала, что Макс Чмерковский раскрыл подробности вооруженного ограбления посреди дня: "Подошли и приставили к голове...".