Суддя" Танців з зірками " Макс Чмерковський похвалився стильним образом в костюмі, поділившись фото з Техасу, США.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський став новим суддею українських "Танців з зірками", змінивши Григорія Чапкіса, який помер влітку цього року. Зірка є переможцем з латинських танців, хореографом і тріумфатором американських "Танців з зірками". Не забуває Макс і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Чмерковський був у костюмі і білою сорочкою, а образ доповнив туфлями. Зірка стояв посеред танцполу, сховавши одну руку в кишеню. Як можна зрозуміти по геолокації, Макс знаходився в Техасі, США.

"Прийду до тебе з цією трійкою", - написав танцюрист під фото.

"Гарячий", - написала під фото дружина Макса Пета Маргатройд.

Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:

"Блін, ти ніколи не перестаєш виглядати круто!", "Так шикарно !", "Гостро одягнений чоловік!", "Нечесно ..... Ти виглядаєш занадто добре !!".

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