Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є чемпіоном з латинських танців і переможцем американських "танців з зірками". Танцюрист також брав участь у першому українському "Холостяку". Зараз же зірку запросили судити українські" Танці з зірками", де він замінив Григорія Чапкіса, який помер влітку 2021 року. Не забуває Чмерковський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Макс розмістив в Instagram, зірка був з дружиною Петою Маргатройд і сином Шей. Все сімейство зайнялося прикрасою новорічної ялинки в американському будинку. На прискореному відео сім'я показала, як поетапно все робила.

"Нарядили нашу ялинку.

Ось як виглядав процес.

Серце переповнене.

В кінці відео маленьке святкове привітання від Чмерковських", - написав Макс.

Фанати подивилися відео десятки тисяч рах і написали коментарі:

"Чудово, включити світло в першу чергу-простіше", " тільки підказка-перед прикрасами включити світло. Це набагато простіше", " дуже красива ялинка! І ви такі милі. З Різдвом! З Наступаючим!", "Так, приємно дивитися на Вашу сім'ю. Бажаю щастя, ялинка супер".

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