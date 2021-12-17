Народний артист України Олександр Пономарьов покликав для різдвяної колаборації Олю Полякову, Лесю Нікітюк та багатьох інших зірок.

Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов до новорічних свят знову вирішив зібрати зірок для колаборації. На сторінці "Музвар" в Instagram з'явилися подробиці цієї події.

На фото, які були опубліковані, була Леся Нікітюк, Оля Полякова та багато інших.

"Різдво згуртовує: Пономарьов знову об'єднав артистів для колаборації

Днями метр української сцени Олександр Пономарьов в черговий раз зібрав співочих артистів для святкового колаборації. Цього разу Пономарьов вибрав п'ятьох артистів, двоє з яких вперше беруть участь у пісенному проекті. ДО РЕЧІ, скласти компанію-дебютанткам Олі Полякової та Лесі Нікітюк могла і Настя Каменських, проте її участь не підтвердилася. Сподіваємося, що побачимо Настю в одній з колаборацій.

У каруселі ексклюзивні backstage-миті запису різдвяної композиції, прем'єра якої відбудеться вже зовсім скоро

Чекаєте музичний подарунок?", - було написано під фото.

Фанати поставили сотні лайків і помітили, що однієї з популярних українських співачок немає:

"Чекати. Артем Пивоваров", "Леся і Оля", " співаючих? Оля ок, але Леся. Я так розумію, Тіна Кароль вже не формат? Чому? Її голос набагато краще, ніж голос Олі", " чому ніде немає Меловіна. Чому його ігнорують. Скрізь один нафталін".

Нагадаємо, Дана Балана і Кароль застали воркулями в напівтемряві, опубліковано відео

Також Politeka повідомляла, що Кароль похвалилася, з якою швидкістю виконуються її бажання, варто тільки захотіти

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль показала підрослого сина Веніаміна, як тепер виглядає хлопець



