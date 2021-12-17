Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов до новорічних свят знову вирішив зібрати зірок для колаборації. На сторінці "Музвар" в Instagram з'явилися подробиці цієї події.
На фото, які були опубліковані, була Леся Нікітюк, Оля Полякова та багато інших.
"Різдво згуртовує: Пономарьов знову об'єднав артистів для колаборації
Днями метр української сцени Олександр Пономарьов в черговий раз зібрав співочих артистів для святкового колаборації. Цього разу Пономарьов вибрав п'ятьох артистів, двоє з яких вперше беруть участь у пісенному проекті. ДО РЕЧІ, скласти компанію-дебютанткам Олі Полякової та Лесі Нікітюк могла і Настя Каменських, проте її участь не підтвердилася. Сподіваємося, що побачимо Настю в одній з колаборацій.
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Чекаєте музичний подарунок?", - було написано під фото.
Фанати поставили сотні лайків і помітили, що однієї з популярних українських співачок немає:
"Чекати. Артем Пивоваров", "Леся і Оля", " співаючих? Оля ок, але Леся. Я так розумію, Тіна Кароль вже не формат? Чому? Її голос набагато краще, ніж голос Олі", " чому ніде немає Меловіна. Чому його ігнорують. Скрізь один нафталін".
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