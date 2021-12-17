Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських розповіла, що їде на концерт до Тернополя і їй захотілося відвідати дитячий будинок "Малятко". Як відомо, Настя Каменських неодноразово в інтерв'ю заявляла, як хоче дітей.
"Попався мені на очі пост про дитячий будинок Тернопільський "Малятко". Я знала, що поїду на концерт до Тернополя. Мені дуже захотілося заїхати до них в гості. Звичайно ж, допомогти й подарувати їм "диво Різдва", як співається в моїй пісні. Хлопці, нумо дарувати диво", - закликає Настя Каменських.
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"Хлопці, три хвилинки та ми будемо на місці. Будемо обніматися, дарувати один одному класний настрій. І звичайно, дарувати "диво Різдво". Дивіться, я навіть таку класну кофтинку одягла", - показала співачка.
"Хлопці, ви навіть не уявляєте, які емоції я отримала від дитячого будинку. Моє серце наповнене величезною любов'ю. Емоції переповнюють...", - поділилася емоціями Настя Каменських.
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