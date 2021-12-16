Настя Каменских уже давно строит отношения с известным украинским рэпером Потапом, пишет Politeka.net. Семья живет в красивом доме в элитном поселке под Киевом.
В доме есть просторная кухня, зона для занятия спортом, просторная гостиная и много чего другого. Сейчас влюбленные готовятся к встрече нового года, поэтому уже украсили дом.
Настя Каменских похвасталась наряженной елочкой с красными шарами и другими, такого же цвета, игрушками. А также поделилась оригинальными идеями подарков, которые ей прислали подписчики.
"Делюсь вариантами подарков, которые вы написали в окошко ответов", - написала звезда в сторис Инстаграм.
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"Розовая битва", "Носки, вкусняшки и книги самые лучшие подарки", "Я подарю родным: чашку новогоднюю, свитер теплый и конфеты", "Мужу розовый перфоратор в стразах", "Ювелирные украшения", "Пояс со сменными пряжками, кофемашина, комбинезон домашний", "Мужу хочу подарить, сертификат на массаж", "Поездка в Рим", "Сейчас очень модно адвент календари с косметикой и свечами". На последнее предложение Настя Каменских написала: "Классная традиция, которая становится все популярнее у нас".
Напомним, Настя Каменских рассказала, что украшает женщин
А еще Politeka писала, что Настя Каменских устроила настоящий "разрыв" с мамами и лучшей подругой
Также Politeka сообщала, что нечесаная Настя Каменских в мини-шортах и топе показала, какой бывает по утрам