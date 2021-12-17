Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских рассказала, что едет на концерт в Тернополь и ей захотелось посетить детский дом "Малятко". Как известно, Настя Каменских неоднократно в интервью заявляла о том, как хочет детей.

"Попался мне на глаза пост про детский дом тернопольский "Малятко". Я знала, что поеду на концерт в Тернополь. Мне очень захотелось заехать к ним в гости. Конечно же, помочь и подарить им "Чудо рождества", как поется в моей песне. Ребята, давайте дарить чудо", — призывает Настя Каменских.

"Ребята, три минутки и мы будем на месте. Будем обниматься, дарить друг другу классное настроение. И конечно, дарить "Чудо рождество". Смотрите, я даже такую классную кофточку надела", — показала певица.

"Ребята, вы даже не представляете, какие эмоции я получила от детского дома. Моё сердце наполнено огромной любовью. Эмоции переполняют...", — поделилась эмоциями Настя Каменских.

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