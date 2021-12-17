У мережі обговорюють, яка "Холостячка" виявилася кращою. Українці обирають між Ксенією Мішиною та Златою Огневич, однак згадали Лесю Нікітюк.

Як передає Politeka.net, нещодавно закінчився другий сезон проєкту "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Однак, українці все ще згадують фурор першого сезону з Ксенією Мішиною.

Так, цього разу на одній з фан-сторінок проекту "Холостячка" в Instagram опублікували нове фото. На кадрах зробили колаж зі знімком Ксенії Мішиної та Златою Огневич. На акаунті вирішили провести голосування, яка "Холостячка" виявилася краще.

"Привіт! Яка Холостячка вам сподобалася більше зі Златою Огневич або з Ксенією Мішиною?", - запитують на акаунті.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "З Мішиною харизматична, яскрава, крута. А Злата не риба, не м'ясо", "І та, і та хороша, але Огневич більш проста і хороша людина!", "Краще б Нікітюк була", "Мені дві Холостячки дуже сподобалися", "Обидві, але зі Златою пристрастей море", "Розумію, що це шоу працюють за сценарієм. Так от, у Злати кращий сценарій, хоча вона виявилася не дуже у виграшному плані".

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