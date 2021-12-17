Євген Кошовий здивував виглядом на фото зі Степаном Казаніним з "Квартал 95".

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є зіркою "Квартал 95", як і Степан Казанін. На офіційній сторінці проекту з'явилося їх спільне фото.

На фото Кошовий і Казанін посміхалися. Над ними було написано"Топ новорічних пісень".

"Налаштовуємося на святковий настрій з топом новорічних пісень від акторів студії "Квартал 95"

ТОП 3 пісні Євгена Кошового:

1. Elton John, Dua Lipa – «Cold Heart»

2. MOZGI – «ZAVTRA»

3. TVORCHI « " Іди сюди»

"ZAVTRA" - це нова пісня моєї улюбленої групи "MOZGI", ще й новорічна! Cold Heart-класна в оригіналі, а в новому звучанні з Dua Lipa взагалі стала ще краще. Пісня TVORCHI - це те, що з останнього і свіжого оселилося у мене в трек-листі.

ТОП 3 пісні Степана Казаніна :

1. Майя Кристалинська - «а сніг іде»

2. Коло Бельди - «Відвезу тебе я в тундру»

3. "Щоб не було зими" з мультфільму " Простоквашино»

Мені святковий настрій додає улюблена музика, яку ми співаємо з друзями, або слухаємо в машині майже кожен день. А всім відома новорічна музика, що починає грати в супермаркетах і магазинах з листопада по березень, особливо святкового настрою особисто мені не приносить. Тому мій топ 3 новорічних композицій виглядає так".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: "навіщо такий лютий фотошоп?", "Зараз подивлюся з радістю", "вогонь".

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