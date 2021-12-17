Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу 16-річний артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показав, як виступає на записі новорічного концерту, який готує телеканал "Україна". Він співає пісню "Last Christmas". Під публікацією переможець "Співають всі" розповів, які у нього справи до Нового року.
"Новий рік через 15 днів
Мені за ці 15 днів треба здати кілька заліків і тестів, записати нову пісню
А ви все встигли зробити до Нового року?
Повну версію виступу дивіться на каналі "Україна24" в новорічну ніч", - розповів Муаяд Абдельрахім.
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Нагадаємо, що Муаяд Абдельрахім живе в Одесі та навчається там у школі. Однак, наперекір навчальним справам, він кілька разів на тиждень мотається до Києва для виступів.
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