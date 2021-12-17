Як пише Politeka.net, "Холостяк" Михайло Заливако вирішив піти на шоу " Хто зверху?", де приміряв незвичайний костюм на себе, як і інші учасники чоловічої команди. На новому фото, яке він опублікував в Instagram, зірка розсмішив українців.

На знімку Притула, Решетник, Navi і Заливако були в червоних нарядах і з шапками молотків-обценьків.

"Мужик. І ось же він. Нарешті. Сьогодні", - написав Заливако під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Міша, ти молоток", "в такому костюмі можна на все забити", " Ооооо, обов'язково подивлюся. Вся прям в передчутті", "Леся ось дає, обожнюю її гумор", " хто це придумує?", "Нарешті, обов'язково подивимося"," Хм, прикольненько прикольненько, треба буде глянути","це було смішно )) посмішка з обличчя не сходить, особливо коли Леся жене з тебе".

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