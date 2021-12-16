Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако решил снова прийти на телевидение, где засветился в нелепом наряде вместе с Григорием Решетником и другими звездами.

Успешный бизнесмен Михаил Заливако снялся в проекте "Холостяк-11", после чего его лицо стало узнаваемым во всей Украине, пишет Politeka.net.

Сейчас бывший "холостяк" не только строит карьеру, строит отношения с победительницей шоу Анной Богдан, но также нередко бывает гостем на том или ином телевизионном проекте.

В частности, в этот раз Михаил Заливако побывал на шоу "Хто Зверху", о чем сообщил в своем Инстаграм. Бизнесмен вместе с телеведущими Григорием Решетником, Сергеем Притулой и музыкантом Иваном NAVI удивили нелепым видом - все они надели головные уборы в виде молотков, и натянули на себя красный латекс.

"#Мужики!!!

И вот же он! Наконец-то😂 сегодня в 19:00 «ХТО ЗВЕРХУ?»", - написал автор поста.

За три часа публикация собрала около 3000 лайков и много комментариев.

"Оххх... какие 🔥😍", "Миша, ты молоток 🤟🤟🤟🤣", "В таком костюме можно на все забить 😂😂", " оооо, обязательно посмотрю. Вся прям в предвкушении 😍🔥👏", "Кто это придумывает?)))🤣🤣🤣", - написали пользователи Сети.

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