Как пишет Politeka.net, "Холостяк" Михаил Заливако решил пойти на шоу "Хто зверху?", где примерил необычный костюм на себя, как и другие участники мужской команды. На новом фото, которое он опубликовал в Инстаграм, звезда рассмешил украинцев.

На снимке Притула, Решетник, Navi и Заливако были в красных нарядах и с шапками молотков-гвоздодеров.

"Мужики. И вот же он. Наконец-то. Сегодня", - написал Заливако под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Миша, ты молоток", "В таком костюме можно на все забить", "Ооооо, обязательно посмотрю. Вся прям в предвкушении", "Леся вот дает, обожаю ее юмор", "Кто это придумывает?", "Наконец-то, обязательно посмотрим", "Хм, прикольненько прикольненько, надо будет глянуть", "Это было смешно )) улыбка с лица не сходит , особенно когда Леся гонит с тебя".

Напомним, «Холостяк» Заливако подловил в гримерке Решетника в обтягивающем скафандре

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако насмешил нелепым видом с Решетником и Притулой

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан в узких шортах впечатлила длинными ногами



