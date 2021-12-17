Как пишет Politeka.net, "Холостяк" Михаил Заливако решил пойти на шоу "Хто зверху?", где примерил необычный костюм на себя, как и другие участники мужской команды. На новом фото, которое он опубликовал в Инстаграм, звезда рассмешил украинцев.
На снимке Притула, Решетник, Navi и Заливако были в красных нарядах и с шапками молотков-гвоздодеров.
"Мужики. И вот же он. Наконец-то. Сегодня", - написал Заливако под фото.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Миша, ты молоток", "В таком костюме можно на все забить", "Ооооо, обязательно посмотрю. Вся прям в предвкушении", "Леся вот дает, обожаю ее юмор", "Кто это придумывает?", "Наконец-то, обязательно посмотрим", "Хм, прикольненько прикольненько, надо будет глянуть", "Это было смешно )) улыбка с лица не сходит , особенно когда Леся гонит с тебя".
Напомним, «Холостяк» Заливако подловил в гримерке Решетника в обтягивающем скафандре
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