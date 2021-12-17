Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина після зйомок у шоу " Холостячка "стала новою суддею шоу"Україна має талант". Нещодавно зірка дала інтерв'ю Каті Осадчій, коли відпочивала в ОАЕ. Як виявилося, Ксенія вирішила розійтися з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Також Мішина зізналася, що не вживає вже деякий час алкоголь. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ксенія була в куртці і шапці, а також одягла светр. Зірка знімала сама себе, розповівши про своє самопочуття і зйомку.
"Доброго ранку друзі. Я вже на роботі. Сьогодні знімаємо далеко-далеко за Києвом. Я трохи розболілася. Відчуваю себе какашунею Але діватися нікуди, бажаю всім здоров'я і прекрасного дня. Бережіть себе", - сказала Ксенія.
"Друзі, ви вчора запитували з приводу моїх сторіс. Це ми з Женею вели Захід, ну як вели, були причетні до відання", - розповіла про минулі сторіс зірка.
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