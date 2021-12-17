На шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот выбирают, кто из участников попадет в суперфинал.

Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а ведущим - Григорий Решетник. 110 участников попробовали показать свой талант в шоу и получили возможность попасть в "Суперфинал".

Так, на этот раз на странице шоу "Україна має талант" опубликовали новое видео. На кадрах показали анонс к новому выпуску, где судьи решают, кто из участников проекта должен попасть в суперфинал. Евгений Кот, Ксения Мишина и Сергей Притула прибывают в растерянности.

"110 людей воспользовались правом попасть в суперфинал. Как можно им отказывать? Я не понимаю...", — говорит Сергей Притула.

Напомним, уже в эту субботу 18 декабря украинцы смогут узнать, кто из участников "Україна має талант" сможет попасть в суперфинал. Проект покажут в 19:00 на телеканале "СТБ".

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