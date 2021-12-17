Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а ведущим - Григорий Решетник. 110 участников попробовали показать свой талант в шоу и получили возможность попасть в "Суперфинал".
Так, на этот раз на странице шоу "Україна має талант" опубликовали новое видео. На кадрах показали анонс к новому выпуску, где судьи решают, кто из участников проекта должен попасть в суперфинал. Евгений Кот, Ксения Мишина и Сергей Притула прибывают в растерянности.
"110 людей воспользовались правом попасть в суперфинал. Как можно им отказывать? Я не понимаю...", — говорит Сергей Притула.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Трагедия унесла жизнь супружеской пары: сын вошел в квартиру и обнаружил тела
Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая"
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Напомним, уже в эту субботу 18 декабря украинцы смогут узнать, кто из участников "Україна має талант" сможет попасть в суперфинал. Проект покажут в 19:00 на телеканале "СТБ".
Ранее сообщалось, Ксения Мишина и Ефросинина потеряли голову от участника "Україна має талант": "Привет, Дима..."
Также, острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот в пижаме засветил свою громадную гардеробную: "Не люблю снимать макияж..."