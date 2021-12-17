Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва, яка в новому сезоні вокального шоу "Голос країни" стала зірковим тренером, побувала в ефірі програми "Твій день". Там вона розповіла, яких учасників шукатиме. За словами артистки, її попередній досвід тренерства в "Голосі" був дуже корисним. Ще б пак, вона була тренером-переможцем – учасник її команди Сергій Лазановський переміг у минулому сезоні вокального шоу.

В цей раз Надя збирається знову шукати душевних вокалістів, які не ганяються за трендами. Про це вона розповіла в ефірі програми "Твій день", відео якого опублікували в Instagram.

"Мій досвід в 11 сезоні дав мені багато всього, правда. І я вже знаю, що треба вибирати, як треба вибирати. Всі секретики я не розповім, тому що Оля Полякова буде дивитися цей ефір стовідсотково. Але я знаю, що більше треба показувати себе, більше показувати душу. Не про тренди і модності. Мені потрібні звичайні, я говорила в минулому сезоні, мені потрібні сміливі", - розповіла Дорофєєва.

У підписі до ролика йдеться: "Вже днями стартують зйомки сліпих прослуховувань. Радимо стежити за оновленнями в нашому профілі і дізнаватися найактуальніші новини першим".

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