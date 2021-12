Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

Так, на этот раз фехтовальщица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Харлан держит свой паспорт и позирует со своим женихом-спортсменом Луиджи Самелье на камеру. Как рассказала спортсменка, они собрались в Нью-Йорк.

"New York! We are coming baby! 🗽❤️



Моё самое любимое время в году - это время Рождественских праздников!🎄🥰Когда настроение подниматся только от одной увиденной падающей с неба снежинки. Когда весь мир в ожидании Новогодней ночи! Когда ты просто хочешь остаться дома под одеялом и смотреть «Один дома».Ууууххх!



У меня очень много детских воспоминаний, как мы всей семьей наряжали ёлку. Помню, у нас было 4 больших шаров. Такие стеклянные, скорее всего дорогие. Конечно же мне не давали их даже в руки, так как уже на то время, мои ручки, оказывается, не из того места выросли.🤷🏼‍♀️😂 Эти шары мне очень запомнились, потому что это было всегда очень особенно вешать их самыми первыми на ёлку. Это была как традиция. Потом мне уже давали игрушки попроще, и я тоже могла наряжать со всеми😂 Каждый раз улыбаюсь, когда вспоминаю.



В Нью Йорке я была, ну если не соврать, то раз 10 точно. Но никогда не была как турист. Жизнь спортсмена она такая, ты можешь посещать самый лучшие города мира, но увидишь только процентов 40-50. Тренировки и бла бла бла🙄. Нам просто захотелось прочувствовать новогоднее настроение по полной!😍Так что ждите фото спам из Нью Йорка! Мы полетели!", — рассказала Ольга Харлан.

Поклонники оставили под публикацией несколько комментариев: "Класс🔥 хорошо отдохнуть", "Конечно не Николаев 😂но тоже неплохо!)хороших каникул!".

Напомним, что Луиджи Самелье является итальянским фехтовальщиком, трехкратным чемпионом Европы и олимпийским медалистом.

