Як передає Politeka.net, Андрій Задворний є відомим бізнесменом. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Андрій Задворний не тільки дійшов до фіналу, але і став обранцем Злати Огневич на проекті. Однак, через півтора місяця відносин вони розлучилися.

Так, цього разу переможець "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Задворний вирішив відповісти на питання шанувальників і розповісти, як ставиться до Злати Огневич після їх розриву і сумує за нею.

"Ні, не сумую і ніяких теплих почуттів не відчуваю після перегляду постшоу і потім якихось епізодів в пості, сльози в сторіз. Так, зараз мене теж за це захейтять, але ці сльози були для того, щоб викликати до себе співчуття. А в мене це полетіло як кулею", - зізнався Андрій Задворний.

"Після цих слів і сліз все вилилося на мене. Тобто переворот хейта свого на мене. Я не відмовляюся від своїх слів, мені боляче було. Але, негатив на мене йде такий, як ніби я кинув жінку, відібрав у неї квартиру, гроші вкрав. Ще й двох дітей їй заклав і залишив її саму, при тому, що обіцяв її любити все життя", — говорить переможець "Холостячки".

"Ми півтора місяця зустрічалися і розлучилися абсолютно нормально. Так, з моєї ініціативи, але по-людськи. Тому, хлопців, вгамуйтеся, я вас прошу. Я нічого не зробив такого", - розповів Андрій Задворний.

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