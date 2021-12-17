Как передает Politeka.net, Андрей Задворный является известным бизнесменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Андрей Задворный не только дошел до финала, но и стал избранником Златы Огневич на проекте. Однако, через полтора месяца отношений они расстались.

Так, на этот раз победитель "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Задворный решил ответить на вопрос поклонников и рассказать, как относится к Злате Огневич после их разрыва и скучает ли по ней.

"Нет, не скучаю и никаких теплых чувств не испытываю после просмотра постшоу и потом неких эпизодов в посте, слёзы в Сториз. Да, сейчас меня тоже за это захейтят, но эти слёзы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие. А в меня это полетело как пулей", — признался Андрей Задворный.

"После этих слов и слёз всё вылилось на меня. То есть переворот хейта своего на меня. Я не отказываюсь от своих слов, мне больно было. Но, негатив на меня идет такой, как будто я бросил женщину, отобрал у неё квартиру, деньги украл. Еще и двух детей ей заделал и оставил её саму, при том, что обещал её любить всю жизнь", — говорит победитель "Холостячки".

"Мы полтора месяца встречались и расстались абсолютно нормально. Да, по моей инициативе, но по-человечески. Поэтому, ребят, угомонитесь, я вас прошу. Я ничего не сделал такого", — рассказал Андрей Задворный.

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