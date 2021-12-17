Як пише Politeka.net, в Instagram Оля Полякова опублікувала анонс програми.
"Чи повернуся я в крісло детектива в наступному випуску? Як ви думаєте? Рішення глядачів відкрити маску Горили мене сильно засмутило. Але в шоу залишилися й інші талановиті учасники, яких мені хочеться бачити у фіналі", - зазначила артистка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без жорсткої критики телеглядачів, які незадоволені поведінкою Полякової.
"Поводитеся жахливо..вже Маску не дивлюся через Вас..ще й в Голос вас вибрали...ну ви ж розумна жінка", "Мені одній пофіг?", "Краще б не поверталася, менше вереску було б", "Який сенс тоді дивитися це шоу без вас? Звичайно повернетеся! Але як?", "Звичайно повернешся, як же без тебе, це ж шоу, хтось повинен робити інтригу, минулого разу був таким Данилко", - пишуть люди.
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Нагадаємо, що Оля Полякова розкрила Єфросиніній долю свого батька: "вони його "чмирили".
А ще Politeka писала, що Полякова стрибнула на руки до відомого продюсера:"щасливі люди".
Також Politeka повідомляла, що Полякова в кардинально новому образі засвітилася в компанії відомого чоловіка: "не перший рік живу...".