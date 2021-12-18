41-річний Чмерковський опублікував кілька нових знімків у своєму Instagram, передає Politeka.net. Красунчик-танцюрист постав у чорному гольфі, костюмі в білу смужку і модних шкіряних кедах.

"Швидше за все, мій улюблений образ в сезоні. Чорно-біле, водолазка і посмішка🖤 🤍 😊", - підписав кадри Чмерковський.

Шанувальниці Макса прийшли в захват і, здається, трохи заздрять його дружині, американській танцівниці Петі Маргатройд (у шлюбі з 2017 року, виховують сина).

"Пета, твій чоловік Макс дуже гарний в цьому образі"; "Татко"; "ти добре виглядаєш у всьому, що носиш. ❤️"; "Та й ця посмішка..."; "Неважливо, що ви носите - ви завжди чудово виглядаєте! 😍 "; "Повністю чорне набагато краще, як на мене"; "Вау, шикарно! І складки!", - коментують в Мережі.

Зазначимо, Чмерковський зайняв суддівське крісло в "Танцях з зірками" цього року, замінивши покійного Григорія Чапкіса. Крім того, він був першим героєм шоу "Холостяк" десять років тому, правда відносини з переможницею у нього так і не склалися.

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